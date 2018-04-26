Завершено расследование по делу о взрыве на заводе в Кургане
Инцидент произошёл в мае 2017 года. На предприятии проводили пневматическое испытание затвора для проверки на герметичность. В результате срыва крышки, находящейся под давлением, погибли два сотрудника.
Как заявили в управлении Следственного комитета России по Курганской области, слесаря-испытателя будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Ему грозит до четырёх лет лишения свободы с ограничением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что судебные приставы приостановили работу на заводе в Кузбассе из-за опасного производства.