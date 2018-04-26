В Москве состоялось открытие сезона велопроката

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шестой сезон столичного велопроката. Церемония состоялась на станции аренды велосипедов на Хамовническом Валу.
В Москве состоялось открытие сезона велопроката
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«В этом году городской велопрокат вновь стал больше — добавилось 500 велосипедов и значительно расширилась зона покрытия. При этом стоимость проката не меняется уже пятый год. А в дни чемпионата мира будет введён специальный тариф», — цитирует Собянина телеканал m24.

Отмечается, что в 2018 году москвичам будут доступны 430 станций велопроката.

Ранее стало известно, что власти Москвы утвердили дату открытия сезона велопроката.

Телеканал «360» передавал, что за время велосезона 2017 года жители Москвы совершили почти 2 млн поездок на прокатных велосипедах

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