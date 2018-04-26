В Москве полиция провела масштабный рейд по аптекам

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Сотрудники МВД России провели масштабный рейд по аптекам Москвы, в ходе которого была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в крупном размере.
В Москве полиция провела масштабный рейд по аптекам
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Реализация контролируемых препаратов наркозависимым людям для немедицинского потребления происходила партиями через сеть аптечных пунктов без рецепта и кассового чека», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что с целью дополнительного обогащения злоумышленники также осуществляли безрецептурную продажу лекарств, подлежащих предметно-количественному учёту.

В ходе рейда проверены 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. Изъяты более 18 тыс. таблеток, 2 тыс. флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму более 10 млн рублей, а также документы.

Возбуждено восемь уголовных дел.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщило, что в Ижевске пресекли деятельность наркопритона. 

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