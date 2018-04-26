Генсек правящей партии Японии анонсировал встречу с Медведевым

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Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи заявил, что намерен встретиться в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Генсек правящей партии Японии анонсировал встречу с Медведевым
  • Дмитрий Медведев
  • globallookpress.com

«С 26 по 28 апреля я планирую посетить Москву и не только принять участие в японо-российском форуме и конференции по туристическому обмену, но и провести переговоры с премьер-министром Медведевым», — приводит РИА Новости слова Никаи.

По его словам, с 28 по 29 апреля он будет находиться в Санкт-Петербурге, где встретится с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Ранее Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах.

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