Генсек правящей партии Японии анонсировал встречу с Медведевым
- Дмитрий Медведев
- globallookpress.com
«С 26 по 28 апреля я планирую посетить Москву и не только принять участие в японо-российском форуме и конференции по туристическому обмену, но и провести переговоры с премьер-министром Медведевым», — приводит РИА Новости слова Никаи.
По его словам, с 28 по 29 апреля он будет находиться в Санкт-Петербурге, где встретится с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Ранее Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах.