Роспотребнадзор заявил о превышении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в 19 регионах

Превышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 19 субъектах России. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в России на 16 неделе 2018 года (16—22 апреля) отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса, а также географического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 19 субъектах России. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту России — в двух городах», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что ситуация находится на контроле ведомства.

В конце марта сообщалось, что в Роспотребнадзоре зафиксировали вспышку гриппа и ОРВИ в 29 регионах России.

17 апреля URA.RU сообщало, что в ХМАО приостановили образовательный процесс в 23 учебных заведениях из-за вирусных заболеваний.