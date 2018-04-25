Тотальный диктант в Ижевске на «отлично» написали 33 человека

В акции «Тотальный диктант» в Ижевске приняли участие почти 1,9 тыс. человек. Из них на «отлично» справились с заданием 33. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов.

Диктант писали на 50 площадках, расположенных в каждом административном районе. По традиции в качестве материала для диктанта использовали специально написанный художественный текст авторства одного из известных современных русскоязычных писателей. В 2018 году выбор организаторов пал на Гузель Яхину. Ранее НСН назвала тему Тотального диктанта.