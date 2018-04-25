В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном получении субсидии в четыре миллиона рублей

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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в незаконном получении субсидии в четыре миллиона рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщает Пятый канал, руководители одной из коммерческих организаций подозреваются в получении от государства субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, но не выполнили обязательства и деньги не вернули.

В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» сотрудники полиции и Росгвардии провели 10 обысков. Информация уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.

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