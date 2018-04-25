Названы самые популярные автомобили среди импортированных в Россию

Стали известны самые популярные автомобили среди импортированных в Россию в 2017 году, сообщает газета «Известия».

Лидером признан внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Такую модель приобрели почти 12,5 тыс. раз.

На второй строчке — кроссовер Lexus RX (8,6 тыс.), на третьей — внедорожник Toyota Land Cruiser (6,2 тыс.).

Далее следуют кроссоверы Mercedes-Benz GLC и Lexus NX.

В первую десятку также попали кроссовер Mercedes-Benz GLE и седан E-класса, хэтчбек Toyota Prius, внедорожник Toyota LX и седан Toyota Corolla.

По оценке аналитического агентства «Автостат», по итогам прошлого года в Россию в общей сложности ввезли 235 тыс. легковых машин. Подавляющее большинство импортных автомобилей — новые. Доля подержанных составила 8%.

Ранее телеканал «360» передавал, что импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос.