Губернатор Петербурга рассказал о демографической ситуации в городе

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о демографической ситуации в городе, сообщает «ПолитЭксперт».

Говоря об итогах 2017 года, он отметил снижение процента женщин, рожавших в возрасте 20-24 лет.

Полтавченко также привёл данные по ЭКО — на начало 2018 года оно превысило показатель в 13 тыс.

Губернатор также указал на рост числа многодетных семей. Теперь их насчитывается более 38 тыс.

Кроме того, Полтавченко рассказал, что продолжительность жизни горожан достигла исторического максимума — 75,4 года, передаёт Nation News.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил платить каждой семье с момента рождения четвёртого ребёнка семейную зарплату в размере 100 тысяч рублей.

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