В Петербурге спустили на воду корабль «Иван Антонов» для ВМФ России

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов» для ВМФ России. Об этом информирует РИА Новости.

«Сегодня знаменательный день, спуск на воду корабля «Иван Антонов». Завод вошёл во второе столетие с новыми технологиями. Мы вместе модернизируем завод и получаем новые результаты», — отметил гендиректор завода Владимир Середохо.

По словам замглавкома ВМФ России Виктора Бурсука, корабли проекта 12700 очень нужны флоту. Он выразил надежду на то, что не менее двух таких кораблей будет производиться в год.

Новый корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Его водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина, — 10 метров. Скорость хода судна при полном водоизмещении составляет 16,5 узла. Его экипаж состоит из 44 человек.

Ранее стало известно, что Минно-тральные силы российского флота получат 40 новых кораблей противоминной обороны.