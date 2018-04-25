СК назвал причину инцидента с выпавшим из самолёта золотом в Якутске
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«В результате проведённых следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждением левой створки грузового люка и частичным выпадением груза на взлётно-посадочную полосу», — говорится в сообщении.
Кроме того, следователи выяснили, что коммерческие перевозки грузов осуществлялись без соответствующей лицензии.
По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях экипажа воздушного судна.
Инцидент в аэропорту Якутска Маган произошёл 15 марта. При взлёте у грузового самолёта Ан-12 ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Все слитки были найдены и возвращены владельцу.