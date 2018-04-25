СК назвал причину инцидента с выпавшим из самолёта золотом в Якутске

Причиной инцидента с самолётом авиакомпании «Нимбус», из которого в марте при взлёте в аэропорту Якутска выпало несколько тонн золота и серебра в слитках, стали нарушения правил транспортировки грузов. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

«В результате проведённых следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждением левой створки грузового люка и частичным выпадением груза на взлётно-посадочную полосу», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи выяснили, что коммерческие перевозки грузов осуществлялись без соответствующей лицензии.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях экипажа воздушного судна.

Инцидент в аэропорту Якутска Маган произошёл 15 марта. При взлёте у грузового самолёта Ан-12 ветер сорвал одну из створок люка, и из него выпало почти 3,5 тонны драгоценного металла — сплава золота и серебра. Все слитки были найдены и возвращены владельцу.