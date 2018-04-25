В Приморском крае завершились Дельфийские игры

В Приморском крае завершились XVII молодёжные Дельфийские игры России.

По результатам официального командного первенства первое место заняла делегация Москвы, второе — Пермского края, третье — Новосибирской области, четвёртое — Приморского края, пятое — Самарской области и шестое досталось делегации Московской области.

Ранее сообщалось, что финалисты третьего тура в номинациях «Фортепиано» и «Скрипка» выступят в сопровождении симфонического оркестра.

XVII молодёжные Дельфийские игры России проходили в Приморском крае с 20 по 25 апреля 2018 года.