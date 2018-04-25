КС разрешил признавать нетрезвыми сбежавших с места ДТП водителей

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Конституционный суд России признал неконституционной норму Уголовного кодекса, которая не предусматривала установление факта опьянения водителя, если он сбежал с места ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.
КС разрешил признавать нетрезвыми сбежавших с места ДТП водителей

Как отмечается, суд признал не соответствующим Конституции примечание 2 ст. 264 УК России, согласно которому факт опьянения водителя можно установить только на основании наличия этилового спирта или наркотиков в его организме, а также зарегистрированного отказа от медосвидетельствования.

«Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении.

Теперь КС разрешил устанавливать факт нахождения водителей в пьяном виде и «по совокупности иных доказательств».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о введении эквивалента по крови для идентификации пьяных водителей. 

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