ФАС предписала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала оператору Tele2 до конца мая устранить национальный роуминг.
ФАС предписала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая
  • Reuters

«В срок до 31.05.2018 ООО «Т2 Мобайл» надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО «Т2 Мобайл» попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.

Оператор должен отчитаться перед ФАС в срок не позднее пяти дней со дня выполнения предписания.

Ранее ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге.

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