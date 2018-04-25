ФАС предписала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала оператору Tele2 до конца мая устранить национальный роуминг.

«В срок до 31.05.2018 ООО «Т2 Мобайл» надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО «Т2 Мобайл» попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.

Оператор должен отчитаться перед ФАС в срок не позднее пяти дней со дня выполнения предписания.

Ранее ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге.