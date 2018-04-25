Прокуратура Москвы просит закрыть ТЦ «Персей для детей» из-за нарушений пожарной безопасности

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Прокуратура Москвы обратилась в суд с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей» до устранения нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Измайловского районного суда столицы.
Прокуратура Москвы просит закрыть ТЦ «Персей для детей» из-за нарушений пожарной безопасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к ООО «Орион» (ТЦ «Персей для детей») и ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Досудебная подготовка назначена на 11 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что торговый центр закрыт на 90 суток в рамках обеспечительных мер по иску.

4 апреля в торговом центре «Персей для детей» в Москве произошёл пожар, в результате которого погиб сотрудник центра и пострадали шесть пожарных.

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