В России новый бомбардировщик-ракетоносец поднимут в небо в августе

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Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолёта Ту-22М3. Об этом заявил представитель предприятия.

«Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе», — цитирует его РИА Новости.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

Ранее сообщалось, что в параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ и другая авиация.

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