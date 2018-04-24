В Самаре провели первую репетицию парада Победы

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На аэродроме Кряж в Самаре провели первую репетицию парада Победы, сообщает kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, были представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот» и пять бронеавтомобилей «Тигр».

Также участвовали четыре ракетных комплекса «Искандер-М», две машины зенитного ракетного комплекса «С-300», гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А.

В общей сложности было задействовано 50 единиц техники.

В параде примут участие 1,8 тыс. военнослужащих ЦВО и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в День Победы в Хабаровске покажут «Эскадрилью героев».

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