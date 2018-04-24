Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы

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Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Об этом информирует РИА Новости.
Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы
  • РИА Новости

«Постановление Мещанского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — говорится в решении судебной коллегии. 

По словам адвоката Шариной, это решение будет оспорено, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). 

В июне 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил Шарину к четырём годам условно по делу об экстремизме и растрате.

По версии следствия, в 2011—2015 годах директор Библиотеки украинской литературы Шарина распространяла среди посетителей книги Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещённые к использованию.

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