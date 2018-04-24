Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Об этом информирует РИА Новости.

«Постановление Мещанского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — говорится в решении судебной коллегии.

По словам адвоката Шариной, это решение будет оспорено, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

В июне 2017 года Мещанский суд Москвы приговорил Шарину к четырём годам условно по делу об экстремизме и растрате.

По версии следствия, в 2011—2015 годах директор Библиотеки украинской литературы Шарина распространяла среди посетителей книги Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещённые к использованию.