Источник сообщил об обнаружении в Балтийском море потерпевшего крушение вертолёта Ка-29

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Потерпевший крушение 12 апреля вертолёт Ка-29 обнаружен в Балтийском море при проведении ночных испытательных полётов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Вертолёт обнаружили и подняли на борт одного из кораблей Балтийского флота в понедельник, 23 апреля, во второй половине дня, ближе к вечеру», — сообщил источник.

Он отметил, что боевая машина находилась примерно в 6 км от берега, на глубине около 40 м, в предполагаемом изначально районе крушения.

Источник добавил, что вертолёт развалился на несколько частей.

По его словам, тело второго члена экипажа внутри найдено не было, при этом обнаружен один из двух чёрных ящиков.

13 апреля в акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолёт Ка-29. В результате погиб экипаж — два лётчика-испытателя, которые работали на предприятии-изготовителе. Они отрабатывали манёвры по посадке на корабль в открытом море. 

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