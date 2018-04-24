СК организовал проверку после падения части окна на студентку на Урале

Следователи организовали проверку по факту падения части окна на студентку в Свердловской области. Об этом информирует СУ СК России по региону.

В ведомстве заявили, что сотрудники подрядной организации выполняли работы по замене старых окон в здании общежития: один работник сбрасывал оконные конструкции на землю, а второй дежурил внизу, чтобы в зоне падения не было людей.

По данным Следственного комитета, 19 апреля сотрудник, сбрасывавший старые окна, пришёл на работу пораньше и начал демонтаж, не дождавшись напарника. В это время рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка колледжа.

«В результате фрагмент окна упал на неё и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу, где находится и по настоящее время. Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей, — черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Вологде возбудили дело по факту травмирования школьника из-за падения снега с крыши.