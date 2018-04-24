СК организовал проверку после падения части окна на студентку на Урале

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку по факту падения части окна на студентку в Свердловской области. Об этом информирует СУ СК России по региону.
СК организовал проверку после падения части окна на студентку на Урале
  • РИА Новости

В ведомстве заявили, что сотрудники подрядной организации выполняли работы по замене старых окон в здании общежития: один работник сбрасывал оконные конструкции на землю, а второй дежурил внизу, чтобы в зоне падения не было людей. 

По данным Следственного комитета, 19 апреля сотрудник, сбрасывавший старые окна, пришёл на работу пораньше и начал демонтаж, не дождавшись напарника. В это время рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка колледжа. 

«В результате фрагмент окна упал на неё и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу, где находится и по настоящее время. Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей, — черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве. 

В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Вологде возбудили дело по факту травмирования школьника из-за падения снега с крыши. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных