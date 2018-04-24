СК организовал проверку после падения части окна на студентку на Урале
- РИА Новости
В ведомстве заявили, что сотрудники подрядной организации выполняли работы по замене старых окон в здании общежития: один работник сбрасывал оконные конструкции на землю, а второй дежурил внизу, чтобы в зоне падения не было людей.
По данным Следственного комитета, 19 апреля сотрудник, сбрасывавший старые окна, пришёл на работу пораньше и начал демонтаж, не дождавшись напарника. В это время рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка колледжа.
«В результате фрагмент окна упал на неё и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу, где находится и по настоящее время. Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей, — черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.
В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего.
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