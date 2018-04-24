В Крыму обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны

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В Ленинском районе Республики Крым обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Взрывоопасный предмет был обнаружен местными жителями в земле на открытой территории вблизи села Бондаренково. Был идентифицирован как бетонобойная немецкая авиабомба весом 50 кг», — отмечается в сообщении.

Операцию по обезвреживанию проводили специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда. Боеприпас был уничтожен на полигоне.

В 2017 году Nation New сообщало, что на шоссе в Волгограде нашли авиабомбу времён войны.

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