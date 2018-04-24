В ЯНАО проводят доследственную проверку после гибели рабочего на месторождении

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Следственный отдел по Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа проводит доследственную проверку после гибели рабочего на Северо-Русском месторождении, сообщает URA.RU.

По предварительной информации, инцидент произошёл 19 апреля во время бурения скважин. На 46-летнего мужчину упал шнек экскаватора. От полученных травм он скончался по дороге в больницу.

В настоящее время следователи изучают должностные инструкции, данные об инструктаже персонала по безопасным методам ведения работ.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

Ранее progorod43.ru сообщало, что прокурор Уржумского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с падением 22 рабочих со строительных лесов в Кировской области.

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