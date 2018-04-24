Кадыров пообещал арестовать Трампа и Меркель при их визите в Чечню
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что уже давно ввёл ответные санкции против президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, и пригрозил арестовать их при визите в Чечню.
- globallookpress.com
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«Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — приводит РИА Новости слова Кадырова.
Глава Чечни подпал под санкции США в декабре 2017 года.
Ранее Кадыров назвал власти Эстонии дворняжками после того, как они ввели в отношении него санкции по примеру США.
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