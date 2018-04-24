Кадыров назвал человека, которого любит больше, чем своих детей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что любит племянника больше, чем своих детей.
Кадыров назвал человека, которого любит больше, чем своих детей
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Я воспитываю своих племянников, племянниц. Я больше люблю своего племянника, чем своих детей, потому что я его знаю давно», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

Глава Чечни отметил, что «дети родились сейчас», а племянника он знает больше 20 лет и любит больше.

«Он уже сегодня рядом со мной встал, и он уже единомышленник, мой друг, брат, товарищ. А я ещё не знаю, что получится из моих детей. И я воспитываю, я создаю лучшие условия для своего племянника, чем для своих детей», — добавил он.

Ранее Кадыров назвал президента России Владимира Путина супергероем. 

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