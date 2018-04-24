В Орске при пожаре в жилом доме спасли 10 человек

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В Орске при пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли 10 человек, сообщает Ria56 со ссылкой на ГУ МЧС по Оренбургской области.

Инцидент произошёл в понедельник, 23 апреля, на улице Никельщиков. В здании загорелась однокомнатная квартира.

На тушение были направлены пожарные расчёты местной спасательной части. Из задымлённых помещений вывели 10 жильцов, в том числе четырёх детей.

Пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка. Предположительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.

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