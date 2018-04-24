В Москве суд заочно арестовал гражданина Киргизии по обвинению в терроризме
- РИА Новости
«Мещанский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Киргизии Мирлана Мамашарипова 1995 года рождения», — приводит сообщение ТАСС.
Обвиняемый объявлен в международный розыск.
Ему предъявлены обвинения по по ч. 1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору»).
Также фигурант обвиняется в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал троих подозреваемых в терроризме.