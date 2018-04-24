В Москве суд заочно арестовал гражданина Киргизии по обвинению в терроризме

Мещанский суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии, который обвиняется в вербовке в террористическую организацию и в совершении теракта в составе организованной группы. Об этом информирует пресс-служба суда.

РИА Новости

«Мещанский суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Киргизии Мирлана Мамашарипова 1995 года рождения», — приводит сообщение ТАСС. Обвиняемый объявлен в международный розыск. Ему предъявлены обвинения по по ч. 1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности») и ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору»). Также фигурант обвиняется в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ранее стало известно, что в Москве суд арестовал троих подозреваемых в терроризме.