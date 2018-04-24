Правительству предлагают создать в России алиментный госфонд

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Павел Астахов
Парламент республики Калмыкия предлагает создать в России государственный фонд по возмещению алиментов детям, родители которых уклоняются от их уплаты. Обращение с соответствующей инициативой было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Правительству предлагают создать в России алиментный госфонд
  • © Ilya Naymushin / Reuters

Из обращения (с документом ознакомился RT) следует, что около 10 млн детей в России воспитываются в неполных семьях. Тогда как доля детей, в отношении которых имеется задолженность в выплате алиментов, по данным за 2016 год составила 18,3%.

«С учётом изложенного Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия обращается к Вам с предложением о создании государственного фонда, который будет гарантировать содержание детей из неполных семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов на их содержание. Также необходимо разработать механизм, согласно которому средства, уплаченные государством, будут возмещаться из средств алиментщиков-должников», — говорится в обращении.

Авторы инициативы добавили, что реализация идеи защитит интересы детей из неполных семей, а также будет способствовать решению демографического вопроса в России.

В марте СМИ сообщили, что судебные приставы в 2017 году стали чаще заводить уголовные дела за неуплату алиментов.

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