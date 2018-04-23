График работы МЦД синхронизируют с расписанием московского метро

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График работы Московских центральных диаметров (МЦД) синхронизируют с расписанием Московского метрополитена, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пассажиров будут перевозить с 05:30 до 01:00.

Чтобы движение по МЦД не прекращалось в течение дня, на ночное время перенесут дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения.

«Движение поездов на МЦД и в метро будет начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Пассажиры смогут добраться до отдалённых точек города или до городов Московской области даже ранним утром или поздним вечером», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что станцию метро «Лухмановская» в Москве планируют открыть в 2018 году.

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