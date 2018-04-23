СМИ: В России зафиксирован рост спроса на загранпаспорта

В январе — марте 2018 года в России выдали более 1,04 млн загранпаспортов, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Рост спроса начался ещё в 2017 году. С мая по декабрь ведомство оформило 3,1 млн таких документов (против 1,9 млн за тот же период 2016-го).

Как заявил начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Министерства культуры России Валерий Коровкин, граждане страны начали чаще оформлять загранпаспорта, поскольку курс рубля в течение довольно длительного времени оставался относительно стабильным.

Также сказались открытие чартерных рейсов в Турцию и возобновление авиасообщения с Египтом, отметил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По словам эксперта, сказалось и упрощение оформления загранпаспортов.

В свою очередь, директор центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида назвал главной мотивацией увеличение интереса россиян к зарубежным поездкам.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта.