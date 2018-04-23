Из алтайского ТЦ эвакуировали посетителей из-за пожара

Короткая ссылка
Из торгового центра «ЦУМ» в Горно-Алтайске эвакуировали более 90 человек из-за пожара в пристройке, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Алтай.

«От огня пострадали конструкции чердачного помещения и крыша, частично повреждён товар», — заявили в ведомстве.

Сотрудники ТЦ и прибывшие пожарные эвакуировали посетителей. Пострадавших нет.

Возгорание возникло в чердачном помещении пристройки, в которой расположен склад магазина «Мария-РА». Огонь не перекинулся на основное здание из-за капитальной кирпичной стены, отделяющей пристройку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных