Из алтайского ТЦ эвакуировали посетителей из-за пожара

Из торгового центра «ЦУМ» в Горно-Алтайске эвакуировали более 90 человек из-за пожара в пристройке, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Алтай.

«От огня пострадали конструкции чердачного помещения и крыша, частично повреждён товар», — заявили в ведомстве. Сотрудники ТЦ и прибывшие пожарные эвакуировали посетителей. Пострадавших нет. Возгорание возникло в чердачном помещении пристройки, в которой расположен склад магазина «Мария-РА». Огонь не перекинулся на основное здание из-за капитальной кирпичной стены, отделяющей пристройку. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.