Из алтайского ТЦ эвакуировали посетителей из-за пожара
«От огня пострадали конструкции чердачного помещения и крыша, частично повреждён товар», — заявили в ведомстве.
Сотрудники ТЦ и прибывшие пожарные эвакуировали посетителей. Пострадавших нет.
Возгорание возникло в чердачном помещении пристройки, в которой расположен склад магазина «Мария-РА». Огонь не перекинулся на основное здание из-за капитальной кирпичной стены, отделяющей пристройку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске эвакуировали банк из-за сообщения о взрывном устройстве.