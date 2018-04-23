Суд отправил под домашний арест фигурантку дела бывшего вице-президента группы «Росгосстрах»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено», — указал суд.
Ранее сообщалось, что Хачатуров арестован по делу о растрате.
19 апреля Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Хачатурова по делу о растрате. По словам пресс-секретаря суда Екатерины Красновой, «суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня».