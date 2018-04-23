Суд отправил под домашний арест фигурантку дела бывшего вице-президента группы «Росгосстрах»

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Лефортовский суд Москвы принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для экс-акционера «Росгосстрах банка» Надежды Клепальской в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Клепальской удовлетворено», — указал суд.

Ранее сообщалось, что Хачатуров арестован по делу о растрате.

19 апреля Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Хачатурова по делу о растрате. По словам пресс-секретаря суда Екатерины Красновой, «суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня».

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