Во Владивостоке открылись Дельфийские игры

Во Владивостоке открылись XVII молодёжные Дельфийские игры России. В Приморье приехали около 2 тыс. участников из 69 регионов страны.

Как передаёт ТАСС, на торжественном открытии можно было увидеть современные танцы, классический балет, а также игру на бокалах и корейских барабанах.

21—25 апреля в Приморье впервые проходят молодёжные Дельфийские игры России — соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства.

В 2018 году программа Игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств.

Работы и выступления участников игр будет оценивать жюри, в состав которого войдут около 80 мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.