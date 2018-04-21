В Минобороны заявили о гибели двух человек после обстрелов в Дамаске

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле боевиками кварталов Дамаска.

«20 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из квартала Мухайям эль-Ярмук подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибли два и ранены девять мирных жителей», — говорится в заявлении Евтушенко.

Также, по его словам, фиксировались нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дараа.

Он отметил, что начался вывод боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун в провинции Дамаск.

Ранее сообщалось, что в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты, включая город Дума, с Дамаском.