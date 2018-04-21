В Минстрое рассказали, в каких городах могут применить принципы реновации

Короткая ссылка
Марина Тищенко
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в ходе Ялтинского международного экономического форума рассказал RT, что в настоящее время разрабатывается законопроект, в рамках которого принципы реновации могут быть применены к городам с высокой инвестиционной привлекательностью застройки.

По словам министра, такими городами могут стать Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону.

«Мы готовим законодательную инициативу по выработке постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья у нас в стране. Там будут закладываться разные принципы, в том числе сохранение финансирования из федерального и регионального бюджетов. Но для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой», — сказал Мень.

По его словам, «регионов и городов с такой высокой инвестиционной привлекательностью застройки немного».

«Это Санкт-Петербург. Возможно, Казань, Уфа. Возможно, южные города тоже: и Краснодар, и Ростов», — сказал Мень.

Ранее в Москве был выдан первый документ о праве собственности на жильё по программе реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных