В Минстрое рассказали, в каких городах могут применить принципы реновации

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в ходе Ялтинского международного экономического форума рассказал RT, что в настоящее время разрабатывается законопроект, в рамках которого принципы реновации могут быть применены к городам с высокой инвестиционной привлекательностью застройки.

По словам министра, такими городами могут стать Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону.

«Мы готовим законодательную инициативу по выработке постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья у нас в стране. Там будут закладываться разные принципы, в том числе сохранение финансирования из федерального и регионального бюджетов. Но для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой», — сказал Мень.

По его словам, «регионов и городов с такой высокой инвестиционной привлекательностью застройки немного».

«Это Санкт-Петербург. Возможно, Казань, Уфа. Возможно, южные города тоже: и Краснодар, и Ростов», — сказал Мень.

Ранее в Москве был выдан первый документ о праве собственности на жильё по программе реновации.