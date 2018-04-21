Поклонская прокомментировала развитие инфраструктуры в Крыму

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с RT прокомментировала ситуацию с развитием инфраструктуры в Крыму.
Поклонская прокомментировала развитие инфраструктуры в Крыму
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«Развивается инфраструктура. Вот все видят — на наших глазах построен мост, который соединил русский Крым с русским Кавказом. Аэропорт, дороги строятся, ремонтируются. Трасса «Таврида» тоже уже продвигается. Поэтому всё хорошо, всё умеренно», — уточнила она.

Ранее Поклонская рассказала, что вместе с депутатами из Крыма разработала законопроект, который упрощает получение российского гражданства политическими беженцами с Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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