В Калининградской области завели дело в отношении сотрудника полиции за халатность

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В Калининградской области по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело против сотрудника полиции за халатность, сообщает «Янтарный край».

По имеющимся данным, в 2017 году в ходе расследования уголовного дела, заведённого по факту покушения на убийство и незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, следователь сдал в камеру хранения МО МВД России «Светлогорский» оружие и боеприпасы.

Часть боеприпасов была утрачена. Таким образом, в действиях полицейского, отвечавшего за сохранность вещественных доказательств, усматриваются признаки преступления по статье о халатности, отметили в прокуратуре региона.

В 2017 году сообщалось, что сотруднику полиции предъявлено обвинение в халатности по делу псковских подростков в посёлке Струги Красные.

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