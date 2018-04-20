В Кировской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировской области погибли пять человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального УМВД Сергей Баранцев.
В Кировской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек
  • РИА Новости

«По предварительным данным, автомашина Volkswagen столкнулась с автомашиной ВАЗ. В результате погибли все пятеро находившихся в ВАЗе: четверо взрослых и один ребёнок», — цитирует его Интерфакс.

Как отмечается, авария произошла в 19:30 около деревни Гребенки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Newinform передавал, что при столкновении двух грузовиков в Кировской области пострадали два человека.

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