В Кировской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек
- РИА Новости
«По предварительным данным, автомашина Volkswagen столкнулась с автомашиной ВАЗ. В результате погибли все пятеро находившихся в ВАЗе: четверо взрослых и один ребёнок», — цитирует его Интерфакс.
Как отмечается, авария произошла в 19:30 около деревни Гребенки.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Newinform передавал, что при столкновении двух грузовиков в Кировской области пострадали два человека.