Источник: неизвестные ограбили отделение банка на востоке Москвы

На востоке Москвы произошло ограбление отделения банка, неизвестные похитили 10 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Неизвестные в масках ворвались в помещение банка в здании по адресу Лефортовский вал, 16 и похитили 10 млн рублей», — заявил он. В настоящее время ведётся розыск грабителей. 28 марта пятеро вооружённых налётчиков ограбили отделение банка в Москве.