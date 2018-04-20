Источник: неизвестные ограбили отделение банка на востоке Москвы
На востоке Москвы произошло ограбление отделения банка, неизвестные похитили 10 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
«Неизвестные в масках ворвались в помещение банка в здании по адресу Лефортовский вал, 16 и похитили 10 млн рублей», — заявил он.
В настоящее время ведётся розыск грабителей.
28 марта пятеро вооружённых налётчиков ограбили отделение банка в Москве.
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