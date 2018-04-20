Рынок новых электромобилей в России вырос на 23% в первом квартале

Рынок новых электромобилей в России составил по итогам первого квартала 2018 года 16 машин, сообщает газета «Известия». Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Лидером признан электрокар Nissan Leaf. Его приобрели девять раз. Остальные семь машин, по данным аналитического агентства «Автостат», принадлежат бренду Tesla — пять кроссоверов Tesla X и два седана Tesla S. В основном электромобили покупались жителями Москвы и Московской области. Ещё три таких машины были приобретены в Приморском крае, по одной — в Краснодарском крае, Якутии, Кемерове, Новосибирске, Тюмени и Пскове. Ранее ФАН сообщало, что названы самые продаваемые иномарки в России.