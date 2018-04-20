Розенберг о блокировке Telegram: ситуация вряд ли разрешится быстро

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над социальной сетью «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал в интервью RT, что ситуация с блокировкой мессенджера Telegram вряд ли разрешится в краткосрочной перспективе.

«Пока, к сожалению, в этой истории проигрывают все. И в первую очередь законопослушные пользователи, которые используют Telegram, потому что он быстрый и удобный, а вовсе не из-за какой-то особенной безопасности. Чем закончится противостояние и сколько это продлится, сказать сложно. Пока кажется, что обе стороны пошли на принцип. При этом у каждой из них есть довольно много вариантов действий и противодействий, и всё будет зависеть от того, кто на какие меры пойдёт», — сказал Розенберг.

По его словам, в данном случае всё зависит и от решений третьих сторон, зарубежных компаний и регуляторов.

«Я вижу достаточно вариантов действий для каждой из сторон, технических и организационных, так что могу только предположить, что ситуация вряд ли разрешится быстро», — добавил Розенберг.

Подробнее — в интервью RT.