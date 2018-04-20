Сотрудник полиции из Читы обнаружил в лифте жилого дома 800 тысяч рублей

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Сотрудник полиции из Читы, младший лейтенант Алдар Аюшеев обнаружил в лифте жилого дома клатч с 800 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

«Сотрудник ППС вечером вместе с супругой возвращался домой, увидел в лифте расстёгнутую сумку, в которой были видны денежные купюры. Полицейский по телефону «02» вызвал следственно-оперативную группу», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность владельца обнаруженной Аюшеевым сумки.

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