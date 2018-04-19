Ректор Тимирязевской академии рассказала о востребованности выпускников аграрных вузов

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Ректор Тимирязевской академии Галина Золина рассказала о востребованности выпускников аграрных вузов, передаёт kp.ru.

«Могу с уверенностью сказать, что выпускники аграрных вузов востребованы на рынке труда от Калининграда до Камчатки», — заявила она.

По словам Золиной, крупнейшие холдинги России нуждаются в квалифицированных кадрах, и ошибочно полагать, что работники сельского хозяйства — низкооплачиваемая категория.

Как отметила ректор сельскохозяйственной академии, выпускники аграрных вузов могут рассчитывать на престижную зарплату и социальные гарантии.

Ранее Тимирязевская академия представила свои разработки на форуме сельхозпроизводителей.

Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Удмуртия получила более 222 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.

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