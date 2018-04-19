Аксёнов назвал сроки открытия Крымского моста для автомобилей
«Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель», — цитирует ФАН Аксёнова.
Также, по его словам, Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в 2018 году.
«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — добавил он.
Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что на Крымском мосту начались работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением.
13 апреля в Минтрансе России сообщили, что движение грузовиков по мосту намерены открыть осенью нынешнего года.