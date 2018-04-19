Аксёнов назвал сроки открытия Крымского моста для автомобилей

Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут через несколько недель. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Первые автомобили по Крымскому мосту пойдут уже через несколько недель», — цитирует ФАН Аксёнова.

Также, по его словам, Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в 2018 году.

«Ввод в эксплуатацию этих важных объектов придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы, резко повысит инвестиционную привлекательность нашего полуострова», — добавил он.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что на Крымском мосту начались работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением.

13 апреля в Минтрансе России сообщили, что движение грузовиков по мосту намерены открыть осенью нынешнего года.