В России пройдут фитнес-субботники по уборке мусора

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» запускают серию фитнес-субботников, цель которых — уборка мусора и мониторинг экологической обстановки на всей территории России. Об этом RT рассказали в пресс-службе организации.

Новшеством в проведении такого рода мероприятий станет упор на совмещение здорового образа жизни и заботы об экологии. Такой вид активности называется плоггинг. В ОНФ добавляют, что он похож на интервальные тренировки, которые помогают активизировать процесс сжигания жира в организме.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, в настоящее время на «Интерактивной карте свалок» отмечено более 17 тыс. объектов незаконного складирования отходов либо других нарушений санитарного состояния региона. Чтобы помочь решить эту проблему, организация собирается превратить субботники в интересные мероприятия, принять участие в которых сможет любой желающий.

«В частности, мы планируем начать внедрение среди граждан такого современного вида уборки мусора, как плоггинг (процесс уборки мусора во время пробежки. — RT). Я думаю, это заинтересует прежде всего представителей молодёжи, которые традиционно в большом количестве участвуют в наших акциях», — добавил он.

Соответствующие мероприятия будут проходить в рамках Дней защиты от экологической опасности до 5 июня.

Родоначальницей плоггинга стала Швеция. Корни слова происходят от шведского «плог апп», что в переводе значит «подобрать», и «джоггинг» — бег трусцой. Как правило, пробежки устраиваются в парках или на набережных. Чаще всего именно эти территории нуждаются в уборке.