В Приморье за сутки потушили лесные пожары на площади более 200 гектаров

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В Приморском крае за минувшие сутки удалось ликвидировать лесные пожары на площади более 200 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

«Также за сутки ликвидировано 58 палов травы… Сейчас на территории края природных пожаров нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в тушении пожаров были задействованы более 100 человек, а также 23 единицы техники. 

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области вводят особый противопожарный режим с 15 апреля.

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