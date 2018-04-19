Росстат: доходы россиян в марте увеличились на 4,1%
По данным аналитиков, реальные располагаемые доходы граждан за отчётный месяц сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца (в феврале они увеличились на 34%). Вместе с тем в годовом сопоставлении цифра возросла на 4,1%.
С учётом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2018 года выросли на 0,9% в годовом выражении, передаёт «Газета.Ru».
Ранее в РАН дали прогноз, что доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%.