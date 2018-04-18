Москалькова направила запросы в связи со смертью бизнесмена в СИЗО Петербурга

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и УФСИН по поводу обстоятельств смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО.
Москалькова направила запросы в связи со смертью бизнесмена в СИЗО Петербурга
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«Очень противоречивая информация по СИЗО-4 Санкт-Петербурга. Ко мне не было обращений, но я считаю, что если информация, которая сегодня имеет место в СМИ, реальна, то, конечно, она должна получить принципиальную оценку», — цитирует РИА Новости Москалькову.

По её словам, в связи с этим она направила запросы в прокуратуру города и УФСИН.

«Для того, чтобы получить объективную информацию и либо развеять эти инсинуации, либо принять меры для восстановления справедливости: если это так, виновные должны быть наказаны», — сказала она.

Ранее стало известно, что ФСИН организовала служебную проверку по факту смерти Пшеничного в СИЗО Санкт-Петербурга.

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