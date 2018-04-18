Аккаунты Госдумы в соцсетях подверглись массовой спам-атаке

Короткая ссылка
На официальные аккаунты Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» и Twitter была совершена массовая спам-атака. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Массовая атака на официальные аккаунты Государственной думы во «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19:00. За час количество посещений на страницах Государственной думы во «ВКонтакте» и в Twitter выросло на 20 тыс. и продолжает расти», — приводит РИА Новости сообщение. 

По словам представителя Госдумы, в аккаунтах нижней палаты появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

В апреле 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за спам в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных