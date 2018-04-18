Аккаунты Госдумы в соцсетях подверглись массовой спам-атаке

На официальные аккаунты Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» и Twitter была совершена массовая спам-атака. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Массовая атака на официальные аккаунты Государственной думы во «ВКонтакте» и Twitter началась 18 апреля в 19:00. За час количество посещений на страницах Государственной думы во «ВКонтакте» и в Twitter выросло на 20 тыс. и продолжает расти», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам представителя Госдумы, в аккаунтах нижней палаты появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.

В апреле 2017 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать за спам в соцсетях.