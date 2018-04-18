Песков: Путин знает о решении суда по блокировке Telegram

Президент России Владимир Путин в курсе решения суда заблокировать мессенджер Telegram, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопрос, скорее, правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке», — сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что юристы Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке сервиса.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.