Песков: Путин знает о решении суда по блокировке Telegram
Президент России Владимир Путин в курсе решения суда заблокировать мессенджер Telegram, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Вопрос, скорее, правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке», — сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что юристы Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке сервиса.
16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.
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