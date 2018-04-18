В Хабаровске возбуждено дело по факту гибели подростка под колёсами поезда

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В Хабаровске по факту смерти 16-летнего подростка под колёсами поезда возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«15 апреля 2018 года в 11:48 на перегоне станций Хабаровск-2 — Красная речка… произошёл наезд поезда на несовершеннолетнего хабаровчанина 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с электричкой и микроавтобусом в Крыму, в результате которого погибли пять человек. 

В марте издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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